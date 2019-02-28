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Мариуполец, который держал арсенал оружия, убежал в страну-агрессора

Мариуполец, который держал арсенал оружия, убежал в страну-агрессора

Киев  •  УНН

 • 12970 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Мариуполь местный житель держал в арендованном гараже арсенал оружия. В настоящее время мужчина скрывается в стране-агрессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сегодня при проведении санкционированных поисковых мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя, правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия.

Полицией установлено, что гараж был арендован местным 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессору.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, житель села Товсте Радомышльского района Житомирской области держал в своем доме мини-арсенал: два ружья и части винтовок, патроны, глушители, а также пакеты с измельченной растительной массой.

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