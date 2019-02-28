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Маріуполець, який тримав арсенал зброї, втік до країни-агресора

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У місті Маріуполь місцевий мешканець тримав у орендованому гаражі арсенал зброї. На теперішній час чоловік переховується в країні-агресорі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

“Сьогодні при проведенні санкціонованих пошукових заходів у гаражному приміщенні, що у Кальміуському районі Маріуполя, правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду та більше 6 тисяч набоїв різного калібру”, — йдеться у повідомленні.

За наявною оперативною інформацією за фактом зберігання небезпечних предметів слідчими обласного главку поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Наразі з власником гаража проводяться слідчі дії.

Поліцією встановлено, що гараж був орендований місцевим 30-річним мешканцем, який на теперішній час переховується в країні-агресорі.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, житель села Товстого Радомишльського району Житомирської області тримав у своєму будинку міні-арсенал: дві рушниці та частини гвинтівок, набої, глушники, а також пакунки з подрібненою рослинною масою.

Українські Національні Новини

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