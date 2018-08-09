"Мариуполь" потерпел поражение в домашней игре Лиги Европы против "Бордо"

Хозяева активно начали стартовый отрезок встречи. После голевого момента Фомина, Тищенко с левого фланга прострелил в штрафную, где в борьбе мяч отскочил к Дмитрию Мишньов. Защитник положил эффектно игровой снаряд в угол ворот Костил.

Однако ударная пятиминутка Гаэтана Лаборде привела к дублю французского нападающего — в одном из эпизодов вратарь Худжамов подарил гол французам. На старте второго тайма Чоуамени завершил голом атаку после вдбору мяча у футболистов “Мариуполя” на чужой половине — 1:3.

Примечательно, что приазовцы имели моменты чтобы уменьшить отставание, но Борячук попал в стойку ворот.

Добавим, что противостояние в пройдет 16-го августа во Франции.