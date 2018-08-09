"Маріуполь" зазнав поразки у домашній грі Ліги Європи проти "Бордо"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. ФК “Маріуполь” та французький “Бордо” зустрілись в Одесі в рамках третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Господарі активно розпочали стартовий відрізок зустрічі. Після гольового моменту Фоміна, Тищенко з лівого флангу прострелив до штрафного майданчику, де у боротьбі м’яч відскочив до Дмитра Мишньова. Захисник поклав ефектно ігровий снаряд в кут воріт Костіля.
Проте ударна п’ятихвилинка Гаетана Лаборде призвела до дублю французького нападника — в одному з епізодів воротар Худжамов подарував гол французам. На старті другого тайму Чоуамені завершив голом атаку після вдбору м’яча у футболістів “Маріуполя” на чужій половині — 1:3.
Примітно, що приазовці мали моменти аби зменшити відставання, але Борячук влучив у стійку воріт.
Додамо, що протистояння у відповідь пройде 16-го серпня у Франції.