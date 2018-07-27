"Мариуполь" упустил победу в гостевой игре квалификации Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Первый представитель Украины — ФК “Мариуполь”, стартовал в новом розыгрыше еврокубков, гостевым матчем против шведского “Юргордена” в рамках второго квалификационного этапа Лиги Европы, передает корреспондент УНН.
Первый момент создали хозяева — на удар низом от Мрабти среагировал капитан клуба Худжамов. Зато подача с углового в исполнении Чурко закончилась голевым выстрелом головой защитника приазовцев Яворского — 0:1.
Во второй половине ближе к успеху были шведы. В один момент нападающий Баджи нанес дальний удар низом и мяч прошел у стойки. Также сенегалец еще раз пробовал побить Худжамова, но безрезультатно. И только на 4 компенсированной минуте Баджи достиг своего, использовав потерю бдительности защитника “Мариуполя”, который отпустил нападающего от себя.
Сенегалец головой замкнул прострел своего товарища — 1:1.
Добавим, что ответный матч пройдет 2 августа.