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"Маріуполь" втратив перемогу у гостьовій грі кваліфікації Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10735 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Перший представник України — ФК “Маріуполь”, стартував у новому розіграші єврокубків, гостьовим матчем проти шведського “Юргордена” в рамках другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи, передає кореспондент УНН.

Перший момент створили господарі — на удар низом від Мрабті зреагував капітан клубу Худжамов. Натомість подача з кутового у виконанні Чурка закінчилася гольовим пострілом головою захисника приазовців Яворського — 0:1.

У другій половині ближчими до успіху були шведи. В одному моменті нападник Баджі завдав дальнього удару низом і м’яч пройшов біля стійки. Також сенегалець ще раз пробував побити Худжамова, але безрезультатно. І тільки на 4 компенсованій хвилині Баджі досяг свого, використавши втрату пильності захисника “Маріуполя”, який відпустив нападника від себе.

Сенегалець головою замкнув простріл свого товариша — 1:1.

Додамо, що матч у відповідь пройде 2-го серпня.

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