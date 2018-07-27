"Маріуполь" втратив перемогу у гостьовій грі кваліфікації Ліги Європи

Перший момент створили господарі — на удар низом від Мрабті зреагував капітан клубу Худжамов. Натомість подача з кутового у виконанні Чурка закінчилася гольовим пострілом головою захисника приазовців Яворського — 0:1.

У другій половині ближчими до успіху були шведи. В одному моменті нападник Баджі завдав дальнього удару низом і м’яч пройшов біля стійки. Також сенегалець ще раз пробував побити Худжамова, але безрезультатно. І тільки на 4 компенсованій хвилині Баджі досяг свого, використавши втрату пильності захисника “Маріуполя”, який відпустив нападника від себе.

Сенегалець головою замкнув простріл свого товариша — 1:1.

Додамо, що матч у відповідь пройде 2-го серпня.