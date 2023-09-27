Марина Абрамович вошла в Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Всемирно известная художница и основательница Marina Abramovic Institute Марина Абрамович вошла в состав Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Мемориального центра.
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«Марина Абрамович, всемирно известная художница, перформер и основательница Marina Abramovic Institute, вошла в состав Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»», - говорится в сообщении.
Детали
Сформированный как международная команда авторитетных правозащитников, ученых, политиков, бизнесменов, религиоведов и деятелей культуры, Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Фонда. Возглавляет его израильский государственный и политический деятель, диссидент Натан Щаранский.
В 2021 году на территории Мемориального центра Холокоста«Бабий Яр» был открыт арт-объект «Хрустальная стена плача», автором которого является Марина Абрамович.
Справочно
Марина Абрамович – одна из самых известных современных художников. В своих работах она исследует возможности человеческого тела и разума, а также отношения между художником и публикой. В 1997 году Абрамович получила премию «Золотой лев» 47 Венецианского биеннале за перформанс «Балканское барокко» в память’о жертвах войны в Югославии. Среди ее работ – «Ритм 0» (1974), «Seven Easy Pieces» (2005), «В присутствии художника» (2010), а также «Кристаллическая стена плача» в Бабьем Яру (2021).