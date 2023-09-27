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Марина Абрамович увійшла до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Марина Абрамович увійшла до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Київ • УНН

 • 242112 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Всесвітньо відома мисткиня та засновниця Marina Abramovic Institute Марина Абрамович увійшла до складу Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Про це пише УНН з посиланням на заяву Меморіального центру.

Цитата 

«Марина Абрамович, всесвітньо відома мисткиня, перформерка та засновниця Marina Abramovic Institute, увійшла до складу Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»», - йдеться  у повідомленні.

Деталі

Сформована як міжнародна команда авторитетних правозахисників, науковців, політиків, бізнесменів, релігієзнавців та діячів культури, Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Фонду. Очолює її ізраїльський державний та політичний діяч, дисидент Натан Щаранський. 

У 2021 році на території Меморіального центру Холокоста«Бабин Яр» було відкрито арт-об'єкт «Кришталева стена плачу», авторкою якого є Марина Абрамович. 

Довідково 

Марина Абрамович – одна з найвідоміших сучасних художників. У своїх роботах вона досліджує можливості людського тіла й розуму, а також стосунки між митцем і публікою. У 1997 році Абрамович отримала премію «Золотий лев» 47 Венеціанського бієнале за перформанс «Балканське бароко» в пам’ять про жертв війни в Югославії. Cеред її робіт – «Ритм 0» (1974), «Seven Easy Pieces» (2005), «У присутності художника» (2010), а також «Кристалічна стіна плачу» у Бабиному Яру (2021).

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