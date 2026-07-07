Марин Ле Пен может участвовать в выборах, но с электронным браслетом — решение апелляции

Французский апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен, но открыл ей возможность баллотироваться на президентских выборах в следующем году, если она будет носить электронный браслет слежения. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

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Отмечается, что это решение меняет ситуацию накануне президентских выборов в следующем году, поскольку большинство ее политических оппонентов не ожидали, что она сможет принять участие в гонке.

Ранее Ле Пен заявляла, что не будет проводить избирательную кампанию, если будет вынуждена носить электронный браслет контроля, который может предусматривать ограничение ее передвижения.

"Судья, ответственный за исполнение приговора, должен вызвать ее и определить условия, которые могут быть достаточно строгими", — заявил бывший судья французской финансовой прокуратуры.

"Ей могут запретить покидать дом или разрешить выходить только в определенные часы, но судья имеет широкие полномочия. Цель электронного контроля — позволить человеку продолжать работать. Она может сослаться на свое участие в президентских выборах во время этой оценки. Это может означать лишь то, что она должна ночевать дома".

57-летняя Ле Пен обжаловала приговор от 31 марта 2025 года по делу о растрате средств Европейского парламента, связанному с использованием партией "Национальное объединение" парламентских помощников.

Парижский суд первой инстанции назначил ей немедленный пятилетний запрет на занятие государственных должностей, что не позволяло ей баллотироваться на президентских выборах в апреле 2027 года даже во время рассмотрения апелляции.

Также ей назначили четыре года лишения свободы, два из которых условно, и штраф в размере 100 тысяч евро.

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В долгожданном решении судьи Апелляционного суда Парижа во вторник постановили, что Ле Пен остается виновной, и подтвердили наказание в виде 45 месяцев запрета на занятие государственных должностей.

Однако судьи приостановили исполнение 30 месяцев этого срока, оставив 15 месяцев, которые отсчитываются с марта прошлого года. Таким образом, этот период уже считается отбытым, и Ле Пен может зарегистрировать свою кандидатуру на президентские выборы, если решит это сделать.

Суд также оставил штраф в 100 тысяч евро и назначил три года лишения свободы, из которых два года условно, а один год может быть отбыт под электронным контролем с браслетом.

По данным BFM, судьи подчеркнули необходимость "уважать свободу баллотироваться на выборах без ограничения выбора избирателей".

Также Ле Пен должна выступить в вечернем выпуске новостей французского телеканала TF1, где, как ожидается, она объяснит, будет ли она сама представлять партию на президентских выборах 2027 года или это сделает Барделла.

Политические аналитики заявили, что решение может усилить позиции Ле Пен, позволив ей представить себя политиком, который преодолел попытку сорвать ее президентские амбиции через суды.

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