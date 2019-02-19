Марчук рассказал подробности переговоров в Минске

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57956 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124411 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123944 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157058 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117709 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141350 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130519 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Марчук рассказал подробности переговоров в Минске

Киев  •  УНН

 • 12383 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Трехсторонняя контактная группа - это переговоры в формате "Украина - Россия - ОБСЕ ", а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает УНН.

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно…. А потом, когда исчерпывается (переговорный процесс-ред.) на таком уровне, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО. То есть, чтобы было понятно, что Трехсторонняя контактная группа - это переговоры в формате "Украина - Россия - ОБСЕ ", а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. А далее там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры (невыполнения договоренностей - ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их - около десятка, то представитель РФ отвечает , что дескать, такая сложилась ситуація…..В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные Силы и консолидированная украинская нация. А самое главное - нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит ", - рассказал Марчук.

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Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Москва не проявляет заинтересованности во встрече с ним помощника президента России Владислава Суркова и не желает предпринимать действия для урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской кампании в Украине.

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