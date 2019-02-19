Марчук рассказал подробности переговоров в Минске

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно…. А потом, когда исчерпывается (переговорный процесс-ред.) на таком уровне, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО. То есть, чтобы было понятно, что Трехсторонняя контактная группа - это переговоры в формате "Украина - Россия - ОБСЕ ", а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. А далее там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры (невыполнения договоренностей - ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их - около десятка, то представитель РФ отвечает , что дескать, такая сложилась ситуація…..В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные Силы и консолидированная украинская нация. А самое главное - нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит ", - рассказал Марчук.



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Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Москва не проявляет заинтересованности во встрече с ним помощника президента России Владислава Суркова и не желает предпринимать действия для урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской кампании в Украине.