Марчук розповів подробиці переговорів в Мінську

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Тристороння контактна група - це переговори в форматі "Україна - Росія - ОБСЄ", а ОРДЛО запрошується, якщо є проблема. Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, передає УНН.

"Коли зараз, проводячи переговори в Мінську ... А вони, до речі, починаються з участю представника України, представника Росії і тільки модератора ОБСЄ - більше нікого немає. І саме там йдеться відверто .... А потім, коли вичерпується (переговорний процес-ред .) на такому рівні, при необхідності ми запрошуємо представників ОРДО-ОРЛО. Тобто, щоб було зрозуміло, що Тристороння контактна група - це переговори в форматі "Україна - Росія - ОБСЄ", а ОРДЛО запрошується, якщо є проблема. а далі там вже йде великий стіл переговорів. Коли приводиш приклади (невиконання домовленостей - ред.), які записані й підписані російською стороною, а їх - близько десятка, то представник РФ відповідає, що мовляв, така склалася ситуация ... ..У Мінську допомагає те, що ти знаєш, що той, хто проти тебе розуміє, що у тебе за плечима потужні Збройні Сили та консолідована українська нація. А найголовніше - нам допомагає те, що ми повністю переконані, що Україна переможе", - розповів Марчук. 

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Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Москва не виявляє зацікавленості у зустрічі з ним помічника президента Росії Владислава Суркова і не бажає вживати дії для врегулювання конфлікту в Донбасі під час президентської кампанії в Україні.

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