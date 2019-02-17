Волкер: Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61810 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82428 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130547 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130373 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129798 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125045 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160844 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117829 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 35832 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 46800 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 48070 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 22568 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 26966 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 125873 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 160842 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 172546 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183720 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 241448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 130546 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100003 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104450 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107474 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107039 просмотра
Актуальное
Волкер: Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе

Волкер: Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Москва не проявляет заинтересованности во встрече с ним помощника президента России Владислава Суркова и не желает предпринимать действия для урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской кампании в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по этому вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал журналистам Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершилась 17 февраля.

Спецпредставитель повторил позицию США о необходимости воплотить минские договоренности об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса, но при этом признал, что эти договоренности не работают должным образом.

"Они никогда не работали хорошо, потому что Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращение огня, отвод тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко предпочел хоккей с Путиным вместо мюнхенской конференции

Курт Волкер как спецпредставитель от США ведет переговоры об урегулировании ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, возникшей вследствие гибридной российской агрессии, с помощником президента России Владиславом Сурковым, который отвечает в администрации Владимира Путина за отношения с Украиной и которого называют куратором поддерживаемых и направляемых Россией незаконных вооруженных сепаратистских группировок "ДНР" и "ЛНР", захвативших часть Донецкой и Луганской областей и признаны в Украине террористическими. Но таких переговоров уже длительное время не происходило.

В России в последнее время дают знать, что ждут желаемую для Москвы смену власти в Украине по результатам президентских выборов этой весной и приход на лоб государства покладистого политика, с которым можно будет договориться об урегулировании на российских условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ ждет смены украинской власти, чтобы восстановить "газовые контракты" - Коболев

Все три так называемые минские договоренности, достигнутые между Украиной, Россией и ОБСЕ на переговорах в белорусском Минске, - Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 9 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года, - имели целью добиться урегулирования ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, возникшей вследствие гибридной российской агрессии. Украина выполнила часть своих обязательств по этим договоренностям, в частности, приняла закон, который определит особенности местного самоуправления на сегодня оккупированных территориях на переходный период после деоккупации, и уже несколько раз продолжала его силу.

Остальную часть настаивает Киев, в частности, местных выборов на этих территориях по украинскому законодательству, можно будет выполнить только после выполнения безопасности части договоренностей, должна осуществить Россия. Среди этих обязательств России, она отказывается выполнять, - в частности, вывод с территории Украины всех ее войск, разоружения незаконных вооруженных группировок или передача неподконтрольной сейчас Киеву части российско-украинской границы под контроль ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко: мы мобилизуем все средства, чтобы Путин был за столом переговоров

Как сообщал УНН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что в составе миссии по наблюдению за выборами президента Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ могут находиться представители Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы