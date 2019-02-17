Волкер: Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе

"Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по этому вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал журналистам Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершилась 17 февраля.

Спецпредставитель повторил позицию США о необходимости воплотить минские договоренности об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса, но при этом признал, что эти договоренности не работают должным образом.

"Они никогда не работали хорошо, потому что Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращение огня, отвод тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил он.

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Курт Волкер как спецпредставитель от США ведет переговоры об урегулировании ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, возникшей вследствие гибридной российской агрессии, с помощником президента России Владиславом Сурковым, который отвечает в администрации Владимира Путина за отношения с Украиной и которого называют куратором поддерживаемых и направляемых Россией незаконных вооруженных сепаратистских группировок "ДНР" и "ЛНР", захвативших часть Донецкой и Луганской областей и признаны в Украине террористическими. Но таких переговоров уже длительное время не происходило.

В России в последнее время дают знать, что ждут желаемую для Москвы смену власти в Украине по результатам президентских выборов этой весной и приход на лоб государства покладистого политика, с которым можно будет договориться об урегулировании на российских условиях.

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Все три так называемые минские договоренности, достигнутые между Украиной, Россией и ОБСЕ на переговорах в белорусском Минске, - Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 9 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года, - имели целью добиться урегулирования ситуации на оккупированной части украинского Донбасса, возникшей вследствие гибридной российской агрессии. Украина выполнила часть своих обязательств по этим договоренностям, в частности, приняла закон, который определит особенности местного самоуправления на сегодня оккупированных территориях на переходный период после деоккупации, и уже несколько раз продолжала его силу.

Остальную часть настаивает Киев, в частности, местных выборов на этих территориях по украинскому законодательству, можно будет выполнить только после выполнения безопасности части договоренностей, должна осуществить Россия. Среди этих обязательств России, она отказывается выполнять, - в частности, вывод с территории Украины всех ее войск, разоружения незаконных вооруженных группировок или передача неподконтрольной сейчас Киеву части российско-украинской границы под контроль ОБСЕ.

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Как сообщал УНН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что в составе миссии по наблюдению за выборами президента Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ могут находиться представители Российской Федерации.