РФ чекає зміни української влади, аби відновити "газові контракти" - Коболєв

“Російські колеги, як вони себе називають, часто дуже люблять чекати на завершення виборів. І я думаю, що їх розрахунок дуже простий — зміна влади. Можливо із новою владою можна буде продовжити стару угоду, яка нам не тільки не цікава, але вона суперечить як українському, так і європейському законодавству”, — підкреслив він.

Якщо після президентських виборів відновлення “газових контрактів” не буде — росіяни можуть повторити трюк 10-річної давнини — відключити поставки газу по українському коридору для європейських споживачів, каже Коболєв.

“Це викличе кризу і цю кризу можна буде використати для того, щоб наприклад просунути ідею "Північного потоку 2", яка наразі дуже сильно пробуксовує. І просування цієї ідеї, я думаю, що є насправді однією з головних стратегічних цілей наших опонентів”, — сказав він.

Довідка УНН: Українсько-російський газовий конфлікт 2008–2009 років — чергова російсько-українська економічно-політична газова війна, яка виникла в кінці 2008 року. Закінчилась підписанням газової угоди між прем’єр-міністрами обох держав Володимиром Путін та Юлією Тимошенко проти волі Президента України Віктора Ющенка.

Керівник “Нафтогазу” Андрій Коболєв раніше заявляв, що за цими контрактами російський “Газпром” виставив “Нафтогазу” претензій на 56 млрд дол. Таким чином РФ покарала Україну за так званий “недобір газу”.

Загалом за контрактами 2009 року Україна переплатила “Газпрому” 32 млрд дол.