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РФ ждет смены украинской власти, чтобы восстановить "газовые контракты" - Коболев

РФ ждет смены украинской власти, чтобы восстановить "газовые контракты" - Коболев

Киев  •  УНН

 • 13014 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. РФ надеется восстановить "газовые контракты" образца 2009 года при содействии новой украинской власти. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает УНН.

"Российские коллеги, как они себя называют, часто очень любят ждать завершения выборов. И я думаю, что их расчет очень прост - смена власти. Возможно с новой властью можно будет продолжить старое соглашение, что нам не только не интересно, но оно противоречит как украинскому, так и европейскому законодательству", - подчеркнул он.

Если после президентских выборов восстановления "газовых контрактов" не будет - россияне могут повторить трюк 10-летней давности - отключить поставки газа по украинскому коридору для европейских потребителей, говорит Коболев.

"Это вызовет кризис и этот кризис можно будет использовать для того, чтобы например продвинуть идею "Северного потока 2", которая сейчас очень сильно пробуксовывает. И продвижение этой идеи, я думаю, что есть на самом деле одной из главных стратегических целей наших оппонентов", - сказал он.

Справка УНН: российско-украинский газовый конфликт 2008-2009 годов - очередная российско-украинская экономически политическая газовая война, которая возникла в конце 2008 года. Закончилась подписанием газового соглашения между премьер-министрами двух государств Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко против воли Президента Украины Виктора Ющенко.

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял, что по этим контрактам российский "Газпром" выставил "Нафтогазу" претензий на 56 млрд долл. Таким образом РФ наказала Украину за так называемый "недобор газа".
Всего по контрактам 2009 года Украина переплатила "Газпрому" 32 млрд долл.

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