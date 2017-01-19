"Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом по доходам в прошлом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом по доходам в сезоне 2015/2016, заработав 689 млн евро, передает УНН со ссылкой на данные исследовательского рейтинге Deloitte Football Money League.
В прошлом сезоне "МЮ" преодолел гегемонию мадридского "Реала", который в течение 11 лет держал лидирующую позицию по доходам. Так, "красные дьяволы" показали рост доходов по трем категориям: игровой день, телерадиотрансляции и коммерческие доходы. В общем "Манчестер Юнайтед" заработал 689 млн евро.
Второе место в рейтинге заняла "Барселона" - 620,2 млн евро, а мадридский "Реал" опустился на третье место - 620,1 млн евро.
Также отмечается рост доходов действующего чемпиона Англии "Лестер", который увеличил свои доходы в два раза, и который занял двадцатое место в рейтинге.
Как сообщал УНН, трансфер П.Погба стал рекордным в истории футбола.