“Манчестер Юнайтед” став найуспішнім футбольним клубом за доходами в минулому сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Англійський “Манчестер Юнайтед” став найуспішнім футбольним клубом за доходами в сезоні 2015/2016 заробивши 689 млн євро, передає УНН з посиланням на дані дослідницького рейтингу Deloitte Football Money League.
В минулому сезоні, “МЮ” здолав гегемонію мадридського “Реала”, який впродовж 11 років тримав лідируючу позицію за доходами. Так, “червоні дияволи” показали зростання доходів по трьом категоріям: ігровий день, телерадіотрансляції та комерційні прибутки. Загалом "Манчестер Юнайтед заробив 689 млн євро.
Друге місце в рейтингу зайняла “Барселона” — 620,2 млн євро, а мадридський “Реал” опустився на третю сходинку — 620,1 млн. євро.
Також відзначається зростання доходів чинного чемпіона Англія “Лестер”, який збільшив свої прибутки вдвічі, і який зайняв 20-е місце в рейтингу.
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