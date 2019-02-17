"Манчестер Сити" с Зинченко пробился в четвертьфинал Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В поединке пятого раунда Кубка Англии "Манчестер Сити" Александра Зинченко встречался на выезде с представителем Лиги 2 "Ньюпорт Каунти", информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный матч, который закончился победой его команды со счетом 4:1.
Добавим, что в сезоне-2018/2019 Зинченко провел за "Манчестер Сити" 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.