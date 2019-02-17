"Манчестер Сити" с Зинченко пробился в четвертьфинал Кубка Англии

Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе гостей и сыграл полный матч, который закончился победой его команды со счетом 4:1.

Добавим, что в сезоне-2018/2019 Зинченко провел за "Манчестер Сити" 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.