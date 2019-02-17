"Манчестер Сіті" с Зінченком пробився до чвертьфіналу Кубку Англії

Футболіст збірної України вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний матч, який закінчився перемогою його команди з рахунком 4:1.

Додамо, що в сезоні-2018/2019 Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 14 матчів, в яких відзначився одним забитим м’ячем та чотирма результативними передачами.