"Манчестер Сіті" с Зінченком пробився до чвертьфіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У поєдинку п’ятого раунду Кубку Англії "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зустрічався на виїзді з представником Ліги 2 "Ньюпорт Каунті", інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Футболіст збірної України вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний матч, який закінчився перемогою його команди з рахунком 4:1.
Додамо, що в сезоні-2018/2019 Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 14 матчів, в яких відзначився одним забитим м’ячем та чотирма результативними передачами.