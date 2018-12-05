"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Действующего чемпиона Англии “Манчестер Сити” могут исключить из еврокубков в случае подтверждения нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и The Telegraph.
“Горожан” могут лишить права принимать участие в самом престижном европейском клубном турнире Лига чемпионов, если будет доказана вина клуба по эпизодам, опубликованным в “Football Leaks”.
Отмечается, что владелец команды выплатил из бюджета 67 млн. евро вместо спонсора (“Etihad Airways”) в то время, когда авиакомпания заплатила только 9 млн.
“Мы оцениваем ситуацию. В деле работает независимый орган. Очень скоро у нас появятся ответы”, - подтвердил факт расследования президент УЕФА Чеферин.
Напомним, что Зинченко в составе “МС” вышел в плей-офф Лиги чемпионов.