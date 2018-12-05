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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов - СМИ

Киев • УНН

 • 19536 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Действующего чемпиона Англии “Манчестер Сити” могут исключить из еврокубков в случае подтверждения нарушения правил финансового фэйр-плей, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и The Telegraph.

"Манчестер Сити" могут исключить из Лиги чемпионов - СМИ

“Горожан” могут лишить права принимать участие в самом престижном европейском клубном турнире Лига чемпионов, если будет доказана вина клуба по эпизодам, опубликованным в “Football Leaks”.

Отмечается, что владелец команды выплатил из бюджета 67 млн. евро вместо спонсора (“Etihad Airways”) в то время, когда авиакомпания заплатила только 9 млн.

“Мы оцениваем ситуацию. В деле работает независимый орган. Очень скоро у нас появятся ответы”, - подтвердил факт расследования президент УЕФА Чеферин.

Напомним, что Зинченко в составе “МС” вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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