"Манчестер Сіті" можуть виключити з Ліги чемпіонів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Чинного чемпіона Англії “Манчестер Сіті” можуть виключити із єврокубків у випадку підтвердження порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail і The Telegraph.
“Містян” можуть позбавити права брати участь в найпрестижнішому європейському клубному турнірі Ліга чемпіонів, якщо буде доведена вина клубу за епізодами, опублікованими в “Football Leaks”.
Зазначається, що власник команди виплатив з бюджету 67 млн. євро замість спонсора (“Etihad Airways”) в той час, коли авіакомпанія заплатила тільки 9 млн.
“Ми оцінюємо ситуацію. У справі працює незалежний орган. Дуже скоро у нас з’являться відповіді”, — підтвердив факт розслідування президент УЄФА Чеферін.
Нагадаємо, що Зінченко у складі “МС” вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.