Рисовал метки-ориентиры для врага: под Одессой задержали диверсанта

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"В Черноморске в Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Детали

В СБУ призвали: если вы заметили таких подозрительных лиц - сообщить на 102 или СБУ. "По возможности организуйте их гражданское задержание", - добавили в спецслужбе.

"Если вы увидели метки (крест, круг и т.п.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. (...) Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку. Это может быть система сигналов, которые использует враг для координации вторжения", - отметили в СБУ.

Дополнение

В МВД указали, что государственные органы власти призывают граждан Украины сообщать о подозрительных цветных отметках на дорогах, поскольку они могут быть указателями для вражеских войск страны-агрессора.