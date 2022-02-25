Малював мітки-орієнтири для ворога: під Одесою затримали диверсанта
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Чорноморську під Одесою проросійського диверсанта спіймали на тому, що малював спеціальні мітки для ворога. Про це повідомили у СБУ, пише УНН.
Цитата
"У Черноморську на Одещині СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога", - йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.
Деталі
У СБУ закликали: якщо ви помітили таких підозрілих осіб – повідомляти на 102 або СБУ. "По можливості організуйте їх громадянське затримання", - додали у спецслужбі.
"Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться. (...) Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку. Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення", - зазначили у СБУ.
Доповнення
У МВС вказали, що державні органи влади закликають громадян України повідомляти про підозрілі кольорові позначки на дорогах, оскільки вони можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора.