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Малюська об абсурдности решения по делу Суркисов-Привата: документ блокирует выполнение самого решения суда

Киев • УНН

 • 14110 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська отреагировал на решение суда взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен по заявлению "оффшорных компаний", аффилированных с братьями Суркисами, передает УНН со ссылкой на сообщение Малюськи в Facebook.

Малюська об абсурдности решения по делу Суркисов-Привата: документ блокирует выполнение самого решения суда

"Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК).

Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с ПриватБанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - пишет министр.

Малюська назвал заявление истцов "наиболее наглой манупуляцией". Как и весь судебный спор Суркисов с ПриватБанком.

"В процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела); манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям)", - написал он.

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Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. Зато фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов - в общем почти 10 млрд гривен по действующему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а в качестве "обеспечения". На него Украина готовит обжалование.

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