Гроші з держбюджету, на які претендують Суркіси, еквівалентні побудові двох "Охматдитів" - ОП

“Щодо вчорашнього рішення суду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн.

Правосуддя має відбуватися справедливо, виважено і „креативу“ тут точно немає місця. Тільки справедливий і неупереджений розгляд справ по суті може назватися правосуддям і може претендувати на довіру.

Міністерство фінансів, Національний банк, Приватбанк та Уряд не погоджуються з винесеним рішенням та будуть захищати інтереси держави і банку в апеляційному суді.

Хочу наголосити, що державний ПриватБанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку та очікуванням вкладників і держава буде захищати свої інтереси та інтереси громадян”, — написала Ковалів.

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Ковалів також зазначила, що кошти, на які претендує родина Суркісів з державного бюджету еквівалентні двом сучасним дитячим лікарням, таких як “Охматдит”, “де можна врятувати сотні і тисячі дитячих життів”

“І наостанок для роздумів — у випадку примусового стягнення коштів з Приватбанку, а це кінцево з державного бюджету і платників податків, це фактично видатки, співставні з:

— 10-ма роками фінансування нової української школи, де ростуть і вчаться наші діти

— 500 км відремонтованих доріг, які зшивають країну

— 2 сучасні дитячі лікарні такі як „Охматдит“, де можна врятувати сотні і тисячі дитячих життів”, — резюмувала заступниця керівника ОП.

Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться із Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філіалі) Суркіси тримали депозити під рекордно високі та не існуючи в інших банках відсотки.

У НБУ переконані, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

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Суркіси намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, та скасувати процедуру bail-in. Натомість фактично підтверджують свою “пов’язаність” у Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 мільйонів доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії родини Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду від 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 мільйонів дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк має повернути братам Суркісам $250 млн та ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 мільярдів гривень за чинним курсом.

Рішення було прийнято без розгляду спору по суті, а в якості “забезпечення”, пояснював міністр юстиції Денис Малюська, назвавши його “одним з найбільших зашкварів у історії судової влади”.