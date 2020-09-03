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Мінфін оскаржить рішення Печерського райсуду в суперечці ПриватБанку з Суркісами на 350 млн дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного ПриватБанку обслуговуватимуть їхні депозити. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів, передає УНН.

Мінфін оскаржить рішення Печерського райсуду в суперечці ПриватБанку з Суркісами на 350 млн дол

"Рішення Печерського суду (...) направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн (350 млн дол.) та прийнято з порушенням норм процесуального законодавства", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що Мінфін не згоден з відповідною постановою і буде продовжувати захищати інтереси ПриватБанку, зокрема, наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська, вчорашнє рішення суддів на користь Суркісів назвав "найбільшим зашкваром в історії судової влади України".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Змова" з суддями і зростаючі вимоги до України: як просувається справа "Суркісів-Привата"

"Суд задовольнив заяву "британських компаній" (афілійованих з братами Суркісами), і в якості забезпечення позову і без розгляду справи по суті постановив стягнути з ПриватБанку близько 9 млрд грн", - написав він у Facebook, пізніше уточнивши, що суперечка навіть не розглядалася по суті.

Нагадаємо, що на рішення печерських суддів вже відреагував глава уряду України Денис Шмигаль.

За його словами, рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті.

"Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком і Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - підкреслив він.

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