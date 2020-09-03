Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на 350 млн долл

"Решение Печерского суда (…) направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн (350 млн долл.) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минфин не согласен с соответствующим постановлением и будет продолжать защищать интересы ПриватБанка, в частности, следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська, вчерашнее решение судей в пользу Суркисов назвал "крупнейшим зашкваром в истории судебной власти Украины".

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"Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами), и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд грн", - написал он в Facebook, позже уточнив, что спор даже не рассматривался по сути.

Напомним, что на решение печерских судей уже отреагировал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу.

"Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - подчеркнул он.