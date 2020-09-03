Минфин обжалует решение Печерского райсуда в споре ПриватБанка с Суркисами на 350 млн долл
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о полном удовлетворении заявления компаний братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать их депозиты. Об этом говорится на сайте Министерства финансов, передает УНН.
"Решение Печерского суда (…) направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн (350 млн долл.) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Минфин не согласен с соответствующим постановлением и будет продолжать защищать интересы ПриватБанка, в частности, следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська, вчерашнее решение судей в пользу Суркисов назвал "крупнейшим зашкваром в истории судебной власти Украины".
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"Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами), и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд грн", - написал он в Facebook, позже уточнив, что спор даже не рассматривался по сути.
Напомним, что на решение печерских судей уже отреагировал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу.
"Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - подчеркнул он.