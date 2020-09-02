Шмигаль відреагував на рішення Печерського суду щодо ПриватБанку

“Сьогодні Печерський районний суд ухвалив рішення, яке направлене на фактичне стягнення з ПриватБанку мільярдів гривень на користь компаній, пов’язаних із братами Суркісами”, — зазначив глава уряду.

“Уряд не погоджується з відповідною ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді. Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців. Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід’ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи”, — написав Шмигаль.

У свою чергу у Мінфіні зазначили, що: “не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену сьогодні ухвалу”.