Шмыгаль отреагировал на решение Печерского суда по ПриватБанка

“Сегодня Печерский районный суд принял решение, которое направлено на фактическое взыскание с ПриватБанка миллиардов гривен в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами”, — отметил глава правительства.

“Правительство не согласно с соответствующим постановлением суда и обжалует его в апелляционном суде. Сейчас мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев. Хотим отметить, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы ”, - написал Шмыгаль.

В свою очередь в Минфине отметили что: “не согласны с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня постановление”.