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Малюська про абсурдність ухвали у справі Суркісів-Привату: документ блокує виконання самого рішення суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська відреагував на рішення суду стягнути з ПриватБанку близько 9 мільярдів гривень за заявою “офшорних компаній”, афілійованих з братами Суркісами, передає УНН із посиланням на допис Малюськи у Facebook.

Малюська про абсурдність ухвали у справі Суркісів-Привату: документ блокує виконання самого рішення суду

“Така позиція не тільки виходить за межі того, що можна робити в якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК).

Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з ПриватБанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую — позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити”, — пише міністр.

Малюська назвав заяву позивачів “найбільш нахабною манупуляцією”. Як і весь судовий спір Суркісів із ПриватБанком.

“У процесі були задіяні практично усі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач фізична-особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам)”, — написав він.

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Нагадаємо, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться із Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філіалі) Суркіси тримали депозити під рекордно високі та неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ переконані, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, та скасувати процедуру bail-in. Натомість фактично підтверджують свою “пов’язаність” у Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 мільйонів доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії родини Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду від 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 мільйонів дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк має повернути братам Суркісам 250 млн дол. та ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 мільярдів гривень за чинним курсом.

Рішення було прийнято без розгляду спору по суті, а в якості “забезпечення”. На нього Україна готує оскарження.

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