Малиновский признан лучшим футболистом месяца в ТОП-5 лиг Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский возглавил рейтинг лучших футболистов из ведущих 5-ти лиг Европы за календарный месяц, опубликованный аналитическим порталом “CIES Football Observatory”, передает УНН со ссылкой на “CIES”.
Детали
Лидером рейтинга за последний месяц назван украинский хавбек “Аталанты”, который набрал 97,3 баллов. Он опередил таких игроков, как Жерар Морено с “Вилльяреал” (95,7), Оспина с “Наполи” (95,0) и Карим Бензема с “Реала” (94,8).
Также в топ-10 вошли среди прочих Фред с “Манчестер Юнайтед” и Леон Горетцка из “Баварии”.
Отмечено, что футбольная обсерватория “CIES” разработала уникальный подход к оценке игроков на индивидуальной и коллективной основе.
Всего в текущем сезоне Малиновский провел 34 матча за бергамцив во всех турнирах. В его активе четыре гола и восемь результативных передач.
Что предшествовало этому
Малиновский отдал по два ассиста в двух матчах подряд Серии А.