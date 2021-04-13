Маліновського визнано найкращим футболістом місяця в ТОП-5 ліг Європи

Деталі

Лідером рейтингу за останній місяць названий український хавбек “Аталанти”, який набрав 97,3 балів. Він випередив таких гравців, як Херард Морено із “Вілльяреалу” (95,7), Давид Оспіна із “Наполі” (95,0) і Карім Бензема із “Реалу” (94,8).

Також до топ-10 увійшли серед інших Фред з “Манчестер Юнайтед” і Леон Горетцка із “Баварії”.

Зазначено, що футбольна обсерваторія “CIES” розробила унікальний підхід до оцінки гравців на індивідуальній і колективній основі.

Всього в поточному сезоні Маліновський провів 34 матчі за бергамців у всіх турнірах. В його активі чотири голи і вісім результативних передач.

Що передувало цьому

Маліновський віддав по два ассисти в двох матчах поспіль Серії А.