Маліновський вдруге поспіль віддав дві результативні передачі в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У межах 30-го туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисників національної збірної України Руслана Маліновського та Віктора Коваленка у Флоренції зустрічалася з місцевою "Фіорентиною", повідомляє УНН з посиланням на сайт бергамців.
Деталі
Маліновський отримав місце в стартовому складі і до перерви відзначився двома гольовими передачами. В обох випадках він асистував Сапаті. На 63-й хвилині Джан П'єро Гасперіні замінив українця, а бергамці довели матч до перемоги з рахунком 3:2 завдяки голу Ілічіча з пенальті. У господарів дубль оформив Влахович.
Примітно, що Віктор Коваленко всю гру провів у запасі.
Наразі із 61-м очком команда українців посідає четверте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії. Колектив на два бали обійшов "Наполі" і лише на один пункт відстає від "Ювентуса" і на два від "Мілану".
До вашої уваги результати інших поєдинків Серії А:
"Інтер" – "Кальярі" – 1:0
"Верона" – "Лаціо" – 0:1
"Рома" – "Болонья" – 1:0
"Ювентус" – "Дженоа" – 3:1.
Нагадаємо
У минулому турі Маліновський також віддав два результативні паси.