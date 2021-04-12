Маліновський вдруге поспіль віддав дві результативні передачі в Серії А

Деталі

Маліновський отримав місце в стартовому складі і до перерви відзначився двома гольовими передачами. В обох випадках він асистував Сапаті. На 63-й хвилині Джан П'єро Гасперіні замінив українця, а бергамці довели матч до перемоги з рахунком 3:2 завдяки голу Ілічіча з пенальті. У господарів дубль оформив Влахович.

Примітно, що Віктор Коваленко всю гру провів у запасі.

Наразі із 61-м очком команда українців посідає четверте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії. Колектив на два бали обійшов "Наполі" і лише на один пункт відстає від "Ювентуса" і на два від "Мілану".

До вашої уваги результати інших поєдинків Серії А:

"Інтер" – "Кальярі" – 1:0

"Верона" – "Лаціо" – 0:1

"Рома" – "Болонья" – 1:0

"Ювентус" – "Дженоа" – 3:1.

Нагадаємо

У минулому турі Маліновський також віддав два результативні паси.