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Маліновський віддав дві результативні передачі в матчі Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У 29-му турі чемпіонату Італії "Аталанта" півзахисників національної збірної України Руслана Маліновського та Віктора Коваленка на власному полі обіграла "Удінезе", передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

Маліновський отримав місце у стартовому складі команди з Бергамо, провів на полі 78 хвилин та записав до свого активу дві результативні передачі. Він асистував Мюріелю, який оформив дубль на 43 хвилині, а також віддав результативну передачу Сапаті, гол якого і став переможним у зустрічі – 3:2.

Примітно, що Віктор Коваленко провів увесь матч у запасі господарів поля.

Доповнення

"Аталанта" здобула третю перемогу в Серії А поспіль. Маючи на рахунку 58 очок, "Аталанта" перебуває на третій сходинці турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

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