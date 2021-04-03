Маліновський віддав дві результативні передачі в матчі Серії А

Деталі

Маліновський отримав місце у стартовому складі команди з Бергамо, провів на полі 78 хвилин та записав до свого активу дві результативні передачі. Він асистував Мюріелю, який оформив дубль на 43 хвилині, а також віддав результативну передачу Сапаті, гол якого і став переможним у зустрічі – 3:2.

Примітно, що Віктор Коваленко провів увесь матч у запасі господарів поля.

Доповнення

"Аталанта" здобула третю перемогу в Серії А поспіль. Маючи на рахунку 58 очок, "Аталанта" перебуває на третій сходинці турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.