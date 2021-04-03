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Малиновский отдал две результативные передачи в матче Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В 29-м туре чемпионата Италии "Аталанта" полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на своем поле обыграла "Удинезе", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Малиновский получил место в стартовом составе команды из Бергамо, провел на поле 78 минут и записал в свой актив две результативные передачи. Он ассистировал Мюриэль, который оформил дубль на 43 минуте, а также отдал результативную передачу полоть, гол которого и стал победным во встрече — 3:2.

Примечательно, что Виктор Коваленко провел весь матч в запасе хозяев поля.

Дополнение

“Аталанта” одержала третью победу в серии А подряд. Имея на счету 58 очков, “Аталанта” находится на третьей строчке турнирной таблицы элитного дивизиона чемпионата Италии.

Украинские Национальные Новости

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