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Малиновский второй раз подряд отдал две результативные передачи в Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко во Флоренции встречалась с местной "Фиорентиной", сообщает УНН со ссылкой на сайт бергамцев.

Детали

Малиновский получил место в стартовом составе и до перерыва отметился двумя голевыми передачами. В обоих случаях он ассистировал Сапати. На 63-й минуте Джан Пьеро Гасперини заменил украинца, а бергамцы довели матч до победы со счетом 3:2 благодаря голу Иличича с пенальти. У хозяев дубль оформил Влахович.

Примечательно, что Виктор Коваленко всю игру провел в запасе.

Сейчас с 61-м очком команда украинцев занимает четвертое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии. Коллектив на два балла обошел "Наполи" и только на один пункт отстает от "Ювентуса" и на два от "Милана".

Вашему вниманию результаты других поединков Серии А:

"Интер" - "Кальяри" - 1:0
"Верона" - "Лацио" - 0:1
"Рома" - "Болонья" - 1:0
"Ювентус" - "Дженоа" - 3:1.

Напомним

В прошлом туре Малиновский также отдал два результативных паса.

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