Малиновский стал главной трансферной целью английского гранда

Детали

Игра Малиновского в последние месяцы настолько понравилась, что боссы “Челси” (клуб выступит в финале нынешней Лиги чемпионов), считают кандидатуру Украинской главной трансферной целью на летнее межсезонье. Однако бергамский клуб не спешит расставаться с Малиновским.

Футболист сборной Украины имеет ценник в 20 млн. фунтов стерлингов по данным Transfermarkt. Его соглашение с итальянцами действует до 2023 года.

Дополнение

Малиновский забил девять голов в 41 поединке, а также отдал 12 ассистов этого сезона позволяет “Аталанте” идти на втором месте в Серии А.