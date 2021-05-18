Маліновський став головною трансферною метою англійського гранду

Деталі

Гра Маліновського в останні місяці настільки сподобалася, що боси “Челсі” (клуб виступить у фіналі цьогорічної Ліги чемпіонів), вважають кандидатуру українця головною трансферною ціллю на літнє міжсезоння. Проте бергамьский клуб не поспішає розставатися із Маліновським.

Футболіст збірної України має цінник в 20 млн. фунтів стерлінгів за даними Transfermarkt. Його угода з італійцями діє до 2023 року.

Доповнення

Маліновський забив дев’ять голів у 41 поєдинку, а також віддав 12 асистів цього сезону, що дозволяє “Аталанті” йти на другому місці в Серії А.