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Малайзия откроет тропический Лангкави для иностранных туристов и ожидает возвращения 32 тысяч трудовых мигрантов

Киев • УНН

 • 21020 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Малайзия позволит иностранным рабочим вернуться в страну после 16-месячного перерыва из-за пандемии COVID-19 и позволит некоторым туристам путешествия на курортный остров Лангкави, заявил в пятницу премьер-министр Малайзии, передает Reuters, информирует УНН.

Малайзия откроет тропический Лангкави для иностранных туристов и ожидает возвращения 32 тысяч трудовых мигрантов

Детали

Соглашение, достигнутое правительственной целевой группой по борьбе с пандемией относительно иностранных рабочих, было слишком ожидаемым в жизненно важных секторах, таких как плантации пальмового масла и производство резиновых перчаток, которые полагаются на труд мигрантов.

"Специальный комитет по управлению пандемией сегодня согласился с предложенными стандартными рабочими процедурами для въезда иностранных рабочих в Малайзию, особенно для удовлетворения потребностей плантационного сектора", - говорится в заявлении премьер-министра Исмаила Сабри Якоба.

По его словам, квоты на рабочих-мигрантов и сроки поступления в другие отрасли все еще согласовываются.

Малайзия полагается на около двух миллионов зарегистрированных рабочих-мигрантов, которые производят все, от перчаток до запчастей для iPhone.

В прошлом месяце правительство страны заявило, что будет уделять первоочередное внимание возвращению 32 тысяч рабочих в плантационный сектор, чтобы облегчить серьезный дефицит рабочей силы, который усложнил производство пальмового масла. Малайзия занимает второе место в мире по его производству.

Производители резиновых перчаток также обратились к правительству с просьбой разрешить иностранным рабочим вернуться, чтобы удовлетворить растущий спрос в этом и следующем году.

С середины ноября Малайзия также позволит некоторым международным путешественникам посетить свой тропический курортный остров Лангкави, открыв его границы для иностранных туристов впервые с начала пандемии.

По словам премьер-министра, туристы должны предъявить отрицательный результат COVID-19 и свидетельство о вакцинации, а также иметь туристическую страховку на сумму 80 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малайзия отменяет ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей

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