Малайзія відкриє тропічний Лангкаві для іноземних туристів та очікує на повернення 32 тисяч трудових мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Малайзія дозволить іноземним робітникам повернутися в країну після 16-місячної перерви через пандемію COVID-19 і дозволить деяким туристам подорожі на курортний острів Лангкаві, заявив в п'ятницю прем'єр-міністр Малайзії, передає Reuters, інформує УНН.
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Угода, досягнута урядової цільовою групою по боротьбі з пандемією щодо іноземних робітників, було надто очікуваною в життєво важливих секторах, таких як плантації пальмової олії і виробництво гумових рукавичок, які покладаються на працю мігрантів.
"Спеціальний комітет з управління пандемією сьогодні погодився із запропонованими стандартними робочими процедурами для в'їзду іноземних робітників в Малайзію, особливо для задоволення потреб плантаційного сектора", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Ісмаїла Сабрі Якоба.
За його словами, квоти на робітників-мігрантів і терміни надходження в інші галузі все ще узгоджуються.
Малайзія покладається на близько двох мільйонів зареєстрованих робітників-мігрантів, які виробляють все, від рукавичок до запчастин для iPhone.
Минулого місяця уряд країни заявив, що буде приділяти першочергову увагу поверненню 32 тисяч робочих в плантаційний сектор, щоб полегшити серйозний дефіцит робочої сили, який ускладнив виробництво пальмового масла. Малайзія займає друге місце в світі за його виробництвом.
Виробники гумових рукавичок також звернулися до уряду з проханням дозволити іноземним робітникам повернутися, щоб задовольнити зростаючий попит в цьому і наступному році.
З середини листопада Малайзія також дозволить деяким міжнародним мандрівникам відвідати свій тропічний курортний острів Лангкаві, відкривши його кордони для іноземних туристів вперше з початку пандемії.
За словами прем'єр-міністра, туристи повинні пред'явити негативний результат COVID-19 і свідоцтво про вакцинацію, а також мати туристичну страховку на суму 80 тисяч доларів.
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