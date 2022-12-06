Малая приватизация после перезапуска принесла в бюджет первый миллиард

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"В течение сентября-ноября Фонд госимущества провел более 120 аукционов малой приватизации на Прозорро. Продажи. Общая сумма победных торгов - 1,8 млрд грн. Из них 1 миллиард уже поступил в украинский бюджет", - указали в ФГИУ.

Детали

Как сообщается, остальные средства победители аукционов либо еще не перечислили в бюджет, либо отказались платить.

"До конца года Фонд планирует провести еще около 80 аукционов, а в 2023 году — возобновить Большую приватизацию", - отметили в ведомстве.

“По итогам проведенных аукционов мы видим, что бизнес адаптируется к работе в условиях отключений электроэнергии и возможных блекаутов. Конкуренция на аукционах по приватизации государственного имущества остается на высоком уровне — 4-5 участников в среднем соревнуются на торгах”, — отметил директор ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.

Как указано, онлайн-аукционы и система будут "работать, независимо от отключений электроэнергии или блекаута по всей Украине".

Напомним

Более 2 тыс. госпредприятий передали Фонду госимущества для приватизации.