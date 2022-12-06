Мала приватизація після перезапуску принесла в бюджет перший мільярд
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У держбюджет вже надійшов перший мільярд після відновлення малої приватизації, повідомляє Фонд держмайна України, пише УНН.
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"Протягом вересня-листопада Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів малої приватизації на Прозорро.Продажі. Загальна сума переможних торгів - 1,8 млрд грн. З них 1 мільярд вже надійшов в український бюджет", - вказали у ФДМУ.
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Як повідомляється, решту коштів переможці аукціонів або ще не перерахували в бюджет, або відмовились сплачувати.
"До кінця року Фонд планує провести ще близько 80 аукціонів, а у 2023 році — відновити Велику приватизацію", - зазначили у відомстві.
“За підсумками проведених аукціонів бачимо, що бізнес адаптується до роботи в умовах відключень електроенергії та можливих блекаутів. Конкуренція на аукціонах з приватизації державного майна залишається на високому рівні — 4-5 учасників в середньому змагаються на торгах”, — зазначив директор ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев.
Як вказано, онлайн-аукціони і система "працюватимуть, незалежно від відключень електроенергії чи блекауту по всій Україні".
Нагадаємо
Понад 2 тис. держпідприємств передали Фонду держмайна для приватизації.