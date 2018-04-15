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Макрон заявил Эрдогану о важности сближения позиций Парижа и Анкары по Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу вечером обсудили по телефону ситуацию в Сирии после нанесения по территории этой страны ракетного удара силами западной коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

“Он (Макрон) поблагодарил (Эрдогана) за заявления Турции в поддержку операции, проведенной Францией, Великобританией и Соединенными Штатами против химического потенциала сирийского режима. Он (Макрон) подчеркнул свое стремление продолжить начатую с Турцией совместную работу по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия и желание создать беспристрастный и прочный механизм (расследование случаев применения химоружия) в ООН”, — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как отмечается в сообщении, Макрон в разговоре с Эрдоганом также “подчеркнул решимость усилить действия Франции, чтобы оказать помощь гражданскому населению в условиях серьезного гуманитарного кризиса в Сирии”. “Он (Макрон) пожелал, чтобы сближение позиций между Францией и Турцией еще больше интенсифицировалось в ближайшие дни, чтобы позволить найти инклюзивное политическое решение для Сирии”, — заключили в Елисейском дворце.

Как сообщал УНН, Совбез ООН не поддержал предложенную РФ резолюцию по Сирии.

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