Макрон заявив Ердогану про важливість зближення позицій Парижа і Анкари щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон і глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в суботу ввечері обговорили по телефону ситуацію в Сирії після нанесення по території цієї країни ракетного удару силами західної коаліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.
“Він (Макрон) подякував йому (Ердогану) за заяви Туреччини в підтримку операції, проведеної Францією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами проти хімічного потенціалу сирійського режиму. Він (Макрон) підкреслив своє прагнення продовжити розпочату з Туреччиною спільну роботу по боротьбі з безкарністю використання хімічної зброї і бажання створити неупереджений і міцний механізм (розслідування випадків застосування хімзброї) в ООН ”, - йдеться в заяві Єлисейського палацу.
Як наголошується в повідомленні, Макрон в розмові з Ердоганом також “підкреслив рішучість посилити дії Франції, щоб надати допомогу цивільному населенню в умовах серйозного гуманітарного кризи в Сирії”. “Він (Макрон) побажав, щоб зближення позицій між Францією і Туреччиною ще більше інтенсифікувалося в найближчі дні, щоб дозволити знайти інклюзивне політичне рішення для Сирії”, — уклали в Єлисейському палаці.
Як повідомляв УНН, Радбез ООН не підтримав запропоновану РФ резолюцію щодо Сирії.