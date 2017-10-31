Макрон в следующем году поедет в Россию

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение посетить Россию, в том числе в контексте участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.