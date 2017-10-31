Макрон у наступному році поїде в Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв запрошення відвідати Росію, в тому числі в контексті участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) в 2018 році. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з членами Асоціації європейського бізнесу, передає УНН з посиланням на ТАСС .
"У Росії і Франції хороші плани. Президенти двох країн зустрічалися двічі. Володимир Путін відвідав Францію, а Макрон прийняв запрошення відвідати Росію в 2018 році, зокрема, в контексті участі в травні в рамках ПМЕФ," сказав Лавров.
Нагадаємо, Макрон підписав новий антитерористичний закон , який замінить надзвичайний стан у Франції.