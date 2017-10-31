Макрон у наступному році поїде в Росію

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв запрошення відвідати Росію, в тому числі в контексті участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) в 2018 році. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з членами Асоціації європейського бізнесу, передає УНН з посиланням на ТАСС .