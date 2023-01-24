Макрон тайно призвал СМИ распространять "доброе слово" о спорной пенсионной реформе

Детали

Эммануэль Макрон провел "тайную встречу" в Елисейском дворце 17 января, за два дня до общенациональных забастовок и протестов против проекта пенсионной реформы, сообщила журналистка Ева Роджер в телевизионном выступлении.

Выступая перед 10 главными редакторами основных СМИ, в том числе из Le Figaro, BFMTV и Le Monde, Макрон стремился "распространить доброе слово и языковые элементы, чтобы слово президента проникало в общественное мнение и, возможно, даже влияло на него", заявила Роджер TV5.

Встреча проходила в фоновом режиме, поэтому журналисты не могли процитировать Макрона или даже сказать, что разговаривали с ним, добавила она.

В качестве доказательства Роджер показала информационный бюллетень от 18 января с веб-сайта Politico, в котором упоминается встреча, организованная Макроном для "доставки некоторых сообщений без камер и микрофонов", а также указала на статьи этих СМИ, освещающие тезисы президентства о планах реформ.

Массовые протесты

Проект пенсионной реформы, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сразу вызвал возмущение рабочих и профсоюзов.

После обнародования подробностей пенсионной реформы Франция 19 января стала ареной общенациональных забастовок и протестов.

По данным профсоюза CGT, по меньшей мере 2 миллиона человек вышли на улицы Франции во время массовых акций протеста.

Профсоюз также насчитал 400 000 протестующих в столице Париже, и еще не менее 20 000 вышли в южном прибрежном городе Ницца.

Министерство внутренних дел оценило общенациональную цифру в 1,12 миллиона человек, включая 80 тысяч протестующих в Париже.

В ближайшие недели ожидаются новые забастовки и протесты.