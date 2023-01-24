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Макрон таємно закликав ЗМІ поширювати "добре слово" про спірну пенсійну реформу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Франції закликав основні засоби масової інформації країни поширити "добре слово" про запропоновану суперечливу пенсійну реформу, пише УНН.

Макрон таємно закликав ЗМІ поширювати "добре слово" про спірну пенсійну реформу

Деталі

Еммануель Макрон провів "таємну зустріч" у Єлисейському палаці 17 січня, за два дні до загальнонаціональних страйків та протестів проти проекту пенсійної реформи, повідомила журналістка Єва Роджер у телевізійному виступі.

Виступаючи перед 10 головними редакторами основних ЗМІ, у тому числі з Le Figaro, BFMTV та Le Monde, Макрон прагнув "поширити добре слово та мовні елементи, щоб слово президента проникало у громадську думку і, можливо, навіть впливало на неї", заявила Роджер TV5.

Зустріч проходила у фоновому режимі, тому журналісти не могли процитувати Макрона чи навіть сказати, що розмовляли з ним, додала вона.

Як доказ Роджер показала інформаційний бюлетень від 18 січня з веб-сайту Politico, в якому згадується зустріч, організована Макроном для "доставки деяких повідомлень без камер та мікрофонів", а також вказала на статті цих ЗМІ, які висвітлюють тези президентства про плани реформ.

Масові протести

Проект пенсійної реформи, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, одразу викликав обурення робітників і профспілок.

Після оприлюднення подробиць пенсійної реформи Франція 19 січня стала ареною загальнонаціональних страйків та протестів.

За даними профспілки CGT, щонайменше 2 мільйони людей вийшли на вулиці Франції під час масових акцій протесту.

Профспілка також нарахувала 400 000 протестувальників у столиці Парижі, і ще не менше 20 000 вийшли у південному прибережному місті Ніцца.

Міністерство внутрішніх справ оцінило загальнонаціональну цифру в 1,12 мільйона осіб, включаючи 80 тисяч протестувальників у Парижі.

Найближчими тижнями очікуються нові страйки та протести.

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