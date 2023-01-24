Макрон таємно закликав ЗМІ поширювати "добре слово" про спірну пенсійну реформу

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Еммануель Макрон провів "таємну зустріч" у Єлисейському палаці 17 січня, за два дні до загальнонаціональних страйків та протестів проти проекту пенсійної реформи, повідомила журналістка Єва Роджер у телевізійному виступі.

Виступаючи перед 10 головними редакторами основних ЗМІ, у тому числі з Le Figaro, BFMTV та Le Monde, Макрон прагнув "поширити добре слово та мовні елементи, щоб слово президента проникало у громадську думку і, можливо, навіть впливало на неї", заявила Роджер TV5.

Зустріч проходила у фоновому режимі, тому журналісти не могли процитувати Макрона чи навіть сказати, що розмовляли з ним, додала вона.

Як доказ Роджер показала інформаційний бюлетень від 18 січня з веб-сайту Politico, в якому згадується зустріч, організована Макроном для "доставки деяких повідомлень без камер та мікрофонів", а також вказала на статті цих ЗМІ, які висвітлюють тези президентства про плани реформ.

Масові протести

Проект пенсійної реформи, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, одразу викликав обурення робітників і профспілок.

Після оприлюднення подробиць пенсійної реформи Франція 19 січня стала ареною загальнонаціональних страйків та протестів.

За даними профспілки CGT, щонайменше 2 мільйони людей вийшли на вулиці Франції під час масових акцій протесту.

Профспілка також нарахувала 400 000 протестувальників у столиці Парижі, і ще не менше 20 000 вийшли у південному прибережному місті Ніцца.

Міністерство внутрішніх справ оцінило загальнонаціональну цифру в 1,12 мільйона осіб, включаючи 80 тисяч протестувальників у Парижі.

Найближчими тижнями очікуються нові страйки та протести.