Макрон посоветовал китайским студентам "критическое мышление" и попил чай с Си Цзиньпином

Детали

Поездка в этот город на юге Китая завершает трехдневный государственный визит Макрона в страну.

Президент Франции сделал войну в Украине главной темой своего визита, призвав Китай в четверг "привести россию в чувство" в отношении Украины.

Прибыв днем в Гуанчжоу, третий по величине город страны с 15-миллионным населением, он сразу же отправился в Университет Сунь Ятсена, где толпа тепло приветствовала его, многие люди размахивали своими мобильными телефонами, надеясь сделать с ним селфи.

В кампусе он перед аудиторией из тысячи студентов осудил российскую войну, которая "колонизирует" Украину.

"Это страна, которая решает колонизировать своего соседа, не соблюдать правила, передислоцировать оружие, вторгнуться в нее", — настаивал он в отношении россии.

"Эта война является нарушением международного права", - подчеркнул Макрон, которого цитирует AFP.

Как пишет AFP, Макрон призвал китайских студентов занять "критическую позицию". "Это позволяет вам отличать правду от лжи, помещать вещи в контекст и сохранять дистанцию", - сказал Макрон в пятницу в университете в южнокитайской провинции Кантон, что, как отмечает издание, "можно интерпретировать как сдержанную критику жестко контролируемых китайских государственных СМИ".

Макрон вновь подчеркнул роль Китая в поиске мирного решения в Украине. "Международный порядок сегодня хрупок, и Китай и Франция несут ответственность за его сохранение и одновременное переосмысление", — сказал Макрон.

"Очевидно, критический настрой его аудитории был недостаточно сильным, чтобы побудить их задавать политические или критические вопросы. На почти идеальном французском языке трое студентов спросили о качествах, которые отличают хорошего ученика, и об использовании искусственного интеллекта", - отмечает AFP.

После этой встречи со студентами Эммануэль Макрон, как сообщается, присоединился к Си Цзиньпину на острове Шамянь, в самом центре города.

Двое мужчин, как отмечается, вместе прошли через сад к резиденции губернатора провинции Гуандун, где жил отец Си Си Чжунсюнь, когда он занимал эту должность с 1978 по 1981 год. Затем в сельской местности у озера состоялась чайная церемония, во время которой председатель КНР вспомнил некоторые детские воспоминания: "Я очень часто приезжал сюда, в 1978 году я был студентом (...) и приехал сюда, чтобы навестить отца".

В конце церемонии два лидера должны были разделить частный ужин.

Затем Макрон встретился с китайскими инвесторами.

Дополнение

Макрон находится с трёхдневным визитом в Китае. Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.