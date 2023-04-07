Макрон посоветовал китайским студентам "критическое мышление" и попил чай с Си Цзиньпином

ukru
Эксклюзив
13:04 • 3509 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 30708 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 103693 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131205 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120713 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134581 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117061 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131445 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125357 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109057 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136676 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 119137 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121722 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 117502 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115371 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213795 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244415 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183759 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189574 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 9743 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 79791 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112295 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120376 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135876 просмотра
Актуальное
Макрон посоветовал китайским студентам "критическое мышление" и попил чай с Си Цзиньпином

Макрон посоветовал китайским студентам "критическое мышление" и попил чай с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 729912 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российскую войну в пятницу в Кантоне перед китайскими студентами перед чайной церемонией, а затем ужином со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, пишет УНН со ссылкой на TV5MONDE.

Детали

Поездка в этот город на юге Китая завершает трехдневный государственный визит Макрона в страну.

Президент Франции сделал войну в Украине главной темой своего визита, призвав Китай в четверг "привести россию в чувство" в отношении Украины.

Прибыв днем в Гуанчжоу, третий по величине город страны с 15-миллионным населением, он сразу же отправился в Университет Сунь Ятсена, где толпа тепло приветствовала его, многие люди размахивали своими мобильными телефонами, надеясь сделать с ним селфи.

В кампусе он перед аудиторией из тысячи студентов осудил российскую войну, которая "колонизирует" Украину.

"Это страна, которая решает колонизировать своего соседа, не соблюдать правила, передислоцировать оружие, вторгнуться в нее", — настаивал он в отношении россии.

"Эта война является нарушением международного права", - подчеркнул Макрон, которого цитирует AFP.

Как пишет AFP, Макрон призвал китайских студентов занять "критическую позицию". "Это позволяет вам отличать правду от лжи, помещать вещи в контекст и сохранять дистанцию", - сказал Макрон в пятницу в университете в южнокитайской провинции Кантон, что, как отмечает издание, "можно интерпретировать как сдержанную критику жестко контролируемых китайских государственных СМИ".

Макрон вновь подчеркнул роль Китая в поиске мирного решения в Украине. "Международный порядок сегодня хрупок, и Китай и Франция несут ответственность за его сохранение и одновременное переосмысление", — сказал Макрон.

"Очевидно, критический настрой его аудитории был недостаточно сильным, чтобы побудить их задавать политические или критические вопросы. На почти идеальном французском языке трое студентов спросили о качествах, которые отличают хорошего ученика, и об использовании искусственного интеллекта", - отмечает AFP.

После этой встречи со студентами Эммануэль Макрон, как сообщается, присоединился к Си Цзиньпину на острове Шамянь, в самом центре города.

Двое мужчин, как отмечается, вместе прошли через сад к резиденции губернатора провинции Гуандун, где жил отец Си Си Чжунсюнь, когда он занимал эту должность с 1978 по 1981 год. Затем в сельской местности у озера состоялась чайная церемония, во время которой председатель КНР вспомнил некоторые детские воспоминания: "Я очень часто приезжал сюда, в 1978 году я был студентом (...) и приехал сюда, чтобы навестить отца".

В конце церемонии два лидера должны были разделить частный ужин.

Затем Макрон встретился с китайскими инвесторами. 

Дополнение

Макрон находится с трёхдневным визитом в Китае. Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы