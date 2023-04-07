Макрон посоветовал китайским студентам "критическое мышление" и попил чай с Си Цзиньпином
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российскую войну в пятницу в Кантоне перед китайскими студентами перед чайной церемонией, а затем ужином со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, пишет УНН со ссылкой на TV5MONDE.
Детали
Поездка в этот город на юге Китая завершает трехдневный государственный визит Макрона в страну.
Президент Франции сделал войну в Украине главной темой своего визита, призвав Китай в четверг "привести россию в чувство" в отношении Украины.
Прибыв днем в Гуанчжоу, третий по величине город страны с 15-миллионным населением, он сразу же отправился в Университет Сунь Ятсена, где толпа тепло приветствовала его, многие люди размахивали своими мобильными телефонами, надеясь сделать с ним селфи.
В кампусе он перед аудиторией из тысячи студентов осудил российскую войну, которая "колонизирует" Украину.
"Это страна, которая решает колонизировать своего соседа, не соблюдать правила, передислоцировать оружие, вторгнуться в нее", — настаивал он в отношении россии.
"Эта война является нарушением международного права", - подчеркнул Макрон, которого цитирует AFP.
Как пишет AFP, Макрон призвал китайских студентов занять "критическую позицию". "Это позволяет вам отличать правду от лжи, помещать вещи в контекст и сохранять дистанцию", - сказал Макрон в пятницу в университете в южнокитайской провинции Кантон, что, как отмечает издание, "можно интерпретировать как сдержанную критику жестко контролируемых китайских государственных СМИ".
Макрон вновь подчеркнул роль Китая в поиске мирного решения в Украине. "Международный порядок сегодня хрупок, и Китай и Франция несут ответственность за его сохранение и одновременное переосмысление", — сказал Макрон.
"Очевидно, критический настрой его аудитории был недостаточно сильным, чтобы побудить их задавать политические или критические вопросы. На почти идеальном французском языке трое студентов спросили о качествах, которые отличают хорошего ученика, и об использовании искусственного интеллекта", - отмечает AFP.
После этой встречи со студентами Эммануэль Макрон, как сообщается, присоединился к Си Цзиньпину на острове Шамянь, в самом центре города.
Двое мужчин, как отмечается, вместе прошли через сад к резиденции губернатора провинции Гуандун, где жил отец Си Си Чжунсюнь, когда он занимал эту должность с 1978 по 1981 год. Затем в сельской местности у озера состоялась чайная церемония, во время которой председатель КНР вспомнил некоторые детские воспоминания: "Я очень часто приезжал сюда, в 1978 году я был студентом (...) и приехал сюда, чтобы навестить отца".
В конце церемонии два лидера должны были разделить частный ужин.
Затем Макрон встретился с китайскими инвесторами.
Дополнение
Макрон находится с трёхдневным визитом в Китае. Глава Китая Си Цзинпин, по данным СМИ, заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону, что готов "упорно работать" над прекращением войны в Украине путем переговоров.