Макрон порадив китайським студентам "критичне мислення" і попив чай з Сі Цзіньпіном

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Поїздка до цього міста на півдні Китаю завершує триденний державний візит Макрона до країни.

Президент Франції зробив війну в Україні головною темою свого візиту, закликавши Китай у четвер "привести росію до тями" стосовно України.

Прибувши вдень у Гуанчжоу, третє за величиною місто країни з 15-мільйонним населенням, він одразу ж вирушив до Університету Сунь Ятсена, де натовп тепло вітав його, багато людей розмахували своїми мобільними телефонами, сподіваючись зробити з ним селфі.

У кампусі він перед аудиторією із тисячі студентів засудив російську війну, яка "колонізує" Україну.

"Це країна, яка вирішує колонізувати свого сусіда, не дотримуватись правил, передислокувати зброю, вторгнутися в неї", — наполягав він щодо росії.

"Ця війна є порушенням міжнародного права", - підкреслив Макрон, якого цитує AFP.

Як пише AFP, Макрон закликав китайських студентів посісти "критичну позицію". "Це дозволяє вам відрізняти правду від брехні, поміщати речі в контекст і зберігати дистанцію", - сказав Макрон у п'ятницю в університеті в південнокитайській провінції Кантон, що, як зазначає видання, "можна інтерпретувати як стриману критику жорстко контрольованих китайських державних ЗМІ".

Макрон знову наголосив на ролі Китаю у пошуку мирного рішення в Україні. "Міжнародний порядок сьогодні крихкий, і Китай та Франція несуть відповідальність за його збереження та одночасне переосмислення", — сказав Макрон.

"Очевидно, критичний настрій його аудиторії був недостатньо сильним, щоб спонукати їх ставити політичні чи критичні питання. Майже ідеальною французькою мовою троє студентів запитали про якості, які відрізняють хорошого учня, та про використання штучного інтелекту", - відзначає AFP.

Після цієї зустрічі зі студентами Еммануель Макрон, як повідомляється, приєднався до Сі Цзіньпіна на острові Шамянь, у самому центрі міста.

Двоє чоловіків, як зазначається, разом пройшли через сад до резиденції губернатора провінції Гуандун, де жив батько Сі Сі Чжунсюнь, коли він обіймав цю посаду з 1978 по 1981 рік. Потім у сільській місцевості біля озера відбулася чайна церемонія, під час якої голова КНР згадав деякі дитячі спогади: "Я дуже часто приїжджав сюди, 1978 року я був студентом (...) і приїхав сюди, щоб відвідати батька".

Наприкінці церемонії два лідери мали розділити приватну вечерю.

Потім Макрон зустрівся із китайськими інвесторами.

Доповнення

Макрон перебуває з триденним візитом у Китаї. Глава Китаю Сі Цзінпін, за даними ЗМІ, заявив французькому президенту Еммануелю Макрону, що готовий "завзято працювати" над припиненням війни в Україні шляхом переговорів.