Макрон пообещал наказать инициаторов беспорядков в Париже

“Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Мы сделаем все для того, чтобы инициаторы были найдены и привлечены к ответственности за свои действия”, - отметил в сообщении политик.

Как сообщал УНН, полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов. Профсоюзы заявили, что число мирных участников марша составило около 55 тысяч человек. Полиция, соответственно, насчитала около 20 тысяч.