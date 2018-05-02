Макрон пообещал наказать инициаторов беспорядков в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Франции.
“Я со всей твердостью осуждаю насилие, которое произошло во время первомайского шествия. Мы сделаем все для того, чтобы инициаторы были найдены и привлечены к ответственности за свои действия”, - отметил в сообщении политик.
Как сообщал УНН, полиция в Париже арестовала около 200 демонстрантов, которые громили витрины и поджигали автомобили во время ежегодных майских протестов. Профсоюзы заявили, что число мирных участников марша составило около 55 тысяч человек. Полиция, соответственно, насчитала около 20 тысяч.